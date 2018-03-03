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Adnan Polat: "Galatasaray ya da Katar ya da Çin'e satılır"

Galatasaray'da 31 Mart'ta yapılacak olan mali genel kurul öncesinde Adnan Polat'a iade-i itibar yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Kaynak: Haberturk
Adnan Polat: 'Galatasaray ya da Katar ya da Çin'e satılır'
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03 Mart 2018 12:54
Galatasaray'da 31 Mart'ta yapılacak olan mali genel kurul öncesinde Adnan Polat'a iade-i itibar yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Galatasaray'da yapılan hazırlık ve Adnan Polat'ın sarı-kırmızılı kulübün gündemine oturacak görüşleri üzerine Habertürk Gazetesi'nden Meriç Müldür bir yazı kaleme aldı.

"Bazı üyeler 31 Mart tarihindeki mali kongre öncesi imza kampanyası başlattı. 700-800 imzalı bir kampanya. Önerge verip 2011 kongresinde Adnan Polat'a yapılan nezaketsizliğin giderilmesi adına adım atacaklar. Polat ve arkadaşlarının gönlü alınır en azından. Şık olur, Galatasaray'a da yakışır...

Polat 2011'deki o kara günden beri "Benim iade-i itibara ihtiyacım yok. Buna ihtiyacı olanlar o çirkinliği planlayanlar" diyor. Birilerini işaret ediyor.

Galatasaray'ın geleceği adına da karamsar. Bu görüşünü de şu sözleriyle anlatıyor:

"2021 mayıs ayında kulübün hiç varlığı kalmayacak. Borcun azalması mümkün değil. Galatasaray geçmiş yönetimlerin kafasıyla 80-100 milyon dolar ölçekli küçük bir kulüp olur o tarihte. Ya da Katarlılar'a, Çinliler'e satılır. Devrim olmadıktan, kafa yapısı değişmedikten, hırsızlardan kurtulmadıktan sonra kulüp toparlanamaz."

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