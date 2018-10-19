Adnan Polat: ''Başkan olmayı düşünmüyorum''

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, TRTSPOR'da yayınlanan Ajans Saati programına konuk oldu.Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman hazır olduğunu söyleyen eski başkan, "Mevcut durumda Galatasaray'ın bu borcun altından kalkması çok zor." dedi.Finansal Fair Play kuralının Türk futbolunun sorunu olduğuna değinen Adnan Polat, "Finansal Fair Play sorununu yıllar önce anlatmaya çalıştım. UEFA'nın bu konuyu bize öğretmesi ağrıma gidiyor. Sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun sorunu bu." şeklinde konuştu.Başkanlık yaptığı dönemi değerlendiren Polat konuyla ilgili "Galatasaray'daki asıl önceliğim şampiyonluk değil geleceği kurtarmaktı. Ben Galatasaray'ı bıraktığımda kulübün banka borcu 110 milyon dolardı. 228 milyon dolar borçla aldım ve 328 milyon dolar borçla bıraktım. Ancak stat yapımı ve hacizler gibi ödemelerin tamamını yaptık. Bizim o dönem planlamamızda 2013 yılında Galatasaray'ın borcu sıfıra iniyordu. Şu anki yönetim 7 senelik harcamalardan dolayı sıkıntıda. Bunun çözülmesi çok zaman alacak." ifadesini kullandı.Galatasaray çok iyi gidiyor. En muhteşemi de bütün stat tamamen doluyor. Galatasaray'ın bu şekilde maç kaybetmesi çok zor. Oyuncu anlamında da alt yapıya eğilmek lazım. Hep dışarıdan getirince borç da büyüyor. O yüzden biraz daha hocaların alt yapıdan oyuncu çıkarmalı."Federasyonun yönetim modelini değiştimeliyiz. TFF, maç organizasyonlarını, MHK'yı, tahkim kurulu'nu oluşturmalı. Federasyonun parayla işi olmamalı. Ben Galatasaray başkanıyken, Kulüpler Birliği'nde olduğum da Aziz Yıldırım ile böyle bir çalışma yapmıştık ama ben ayrılınca yürümedi.""Kulüpler Birliği bir şirket kurmalı. Kulüplerin tüm gelirleri burada toplanıp oradan yine kulüplere gitmeli. Profesyonel bir ekip dışardan denetleyip kulüplerin fazla para harcama yapmasını engellemeli. FFP çerçevesinde harcamalar yapılmalı bunun dışına çıkılırsa TFF'nin cezayı kesmesi lazım. Kulüplerin kendi kendini koruyan bir mekanizmaya geçmesi gerekiyor. Yabancı oyuncuların gelişinde de belirli kurallar olmalı. Kulüplerin altyapıya ağırlık vermesi mecbur kılınmalı.""ultrAslan'ın kim olduğunu futbolla uzaktan yakından alakası olan herkes biliyor. Yönetim ve divan üyeleri Galatasaray'ın aklıysa; taraftar ve ultrAslan da Galatasaray'ın ruhudur. Bende ilk kurucularından biriyim. Bende içinden gelen biriyim.""Benim başkan olduğum dönemde Riva arazisi için 225 milyon dolarlık bir teklif almıştık. Dursun Özbek o araziyi 100 milyon dolar civarında bir paraya sattı""Ben Ali Koç başkanın ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Bende yapmak istedim ama o kadar uzun süre kalamadım. Ali Koç, bütçe disiplini ve kurumsallaşmayı oturtmak istiyor. Kolay şeyler değil bunlar. Onun da şansına futbol takımı iyi gitmiyor.""Galatasaray'ın maçlarına gideceğim. Artık kırgınlığım geçti. Başkan olmayı düşünmüyorum. Ama göreve gelecek yönetimler bana ne görev verirse yapmaya hazırım.""VAR'ı doğru buluyorum. Hatta taraftarlarında VAR'ın vermiş olduğu kararları görmesi için dev ekranlara yansıtılması bence iyi olurdu. Türkiye genelinde baktığınızda baştan itibaren bazı aksaklıklar olabilir. Bunlar zamanla düzelecektir.""TL'ye geçiş olmalısı gerekliydi. Ama yabancı futbolcuları TL ile getirmek çok zor olabilir. Avrupa standartlarında olan Türk oyuncular da TL üzerinden sözleşme imzalamak istemeyip yurt dışına gidebilir. Yabancı oyuncular içerisinde de yüzde 3'ü veya yüzde 5'i kabul edebilir."