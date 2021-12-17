Adnan Januzaj Barça'dan haber bekliyor

Sezon sonunda kulübü Real Sociedad'la sözleşmesi sona erecek olan Adnan Januzaj'ın menajer Mino Raiola tarafından Barcelona'ya önerildği belirtildi.



Mundo Deportivo'nun haberine göre Januzaj'ın Barcelona kulübüne Raiola tarafından önerildiği ifade edilirken konuyla ilgili teknik direktör Xavi Hernandez'in kararının beklendiği yazıldı. İki sezondur Sociedad'ın as oyuncusu haline gelen Januzaj'ın kulübüyle sözleşme yenilemek istediği ancak Barça'nın olası bir ilgisini sabırla beklediği de haberin devamında yer aldı.



Bu sezon Sociedad formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 26 yaşındaki Belçikalı, 2 gol 2 asist üretmişti.





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