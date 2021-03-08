Adnan Dalgakıran: 'Bu sezon şampiyon Beşiktaş olacak'

Beşiktaş'ta yeniden liderliği ele geçirmenin sevinci yaşanıyor. Sahasında Gaziantep FK'yı haftalardır olduğu gibi üstün bir oyunla mağlup eden siyah beyazlılar üst üste beşinci galibiyetini alarak zirveye kurulurken, rakiplerinin korkusunu da artırdı.



Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, bu tablonun gerçekleşmesinin kolay olmadığını belirtirken "Çok iyi bir sinerji yakaladık. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte tam bir kenetlenme içindeyiz. Şanssız olaylar ve ciddi sakatlıklar yaşamadığımız taktirde bu sezon sonunda şampiyon Beşiktaş olacaktır" dedi.



HAK EDİYORUZ



Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini belirten Dalgakıran, "Umarım hiçbir olumsuzluk yaşamayız. Yakaladığımız enerjiyi ve sinerjiyi kaybetmememiz de çok önemli" sözlerini kullandı.



Ekonomik anlamda son derece zor bir dönemde futbol takımının kupayı kaldırmasının çok önemli olduğunun altını çizen tecrbeli yönetici, "Şampiyonluk gelirse önümüzdeki önemlerde yapacaklarımız için inanılmaz bir moral motivasyon kazanmış olacağız" diye konuştu.



