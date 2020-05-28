Adliyeler ne zaman açılacak, açılış tarihleri (Mahkeme açılış tarihi ne zaman)

Mahkemeleri de kapsayan, hakim, savcı ve adliye çalışanları corona virüs salgını nedeniyle adli tatil yapıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar ve adliylerin açılmasını bekleyen çalışanlar adli tatil ne zaman bitiyor merak ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu."Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Yani adliyeler en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.