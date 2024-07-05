Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024

Türkiye'de adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl Temmuz ayında başlıyor. Adli tatil döneminde, mahkemelerde rutin davalar durdurulacak ve yargı mensupları izin yapacak. Bu süreçte, acil ve zorunlu işlemler için nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Tutukluluk, adli kontrol ve tedbir kararları gibi acil nitelikteki hukuki işlemler nöbetçi mahkemelerce yürütülecek. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte adli yıl yeniden başlayacak ve mahkemeler normal işleyişine dönecek. Bu dönemde vatandaşların dava ve itiraz sürelerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Peki, Adli tatil 2024 ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte adli tatil tarihleri 2024!

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2024 itibariyle sona erecek. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler yapılmaz ancak bunun istisnaları mevcuttur. Bu istisnalar kanunda düzenlenmiş olup hangi dava ve işlerin adli tatilde görülmeye devam edeceği kanunda belirlenmiştir.

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

İdari yargısında adli tatil, benzer şekilde düzenlenmiş olup her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. İdari yargıda adli tatil süresince yargısal faaliyetleri sürdürmesi için nöbetçi mahkeme ve heyetler oluşturulur. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61. maddesine göre yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.