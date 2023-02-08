Adıyaman deprem son dakika! 8 Şubat Adıyaman deprem kaç kişi öldü, ölü sayısı ve isimleri nedir?

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. AFAD tarafından duyurulan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem Adıyaman'da da hissedildi. Peki, Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...
ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA, SON DURUM!
AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır. 100 BİNA YIKILDI!
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.KAÇ BİNA YIKILDI?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.
Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre, 10 ilde toplam can kaybı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 011, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!
|
|VEFAT
|YARALI
|KAHRAMANMARAŞ
|530
|2900
|HATAY
|872
|2766
|OSMANİYE
|293
|1315
|ADIYAMAN
|720
|400
|DİYARBAKIR
|92
|770
|ŞANLIURFA
|95
|1791
|GAZİANTEP
|481
|3890
|KİLİS
|22
|417
|ADANA
|146
|2611
|MALATYA
|166
|3298