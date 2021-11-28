Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga

Adıyaman'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Amatör Küme Ligi C Grubu'nda Özyediyamanspor ile Çınarspor, Sümerevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşma Çınarspor'un 3-1 galibiyetiyle sona ererken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.



Birbirlerine saldıran iki takım futbolcularına polis ekipleri müdahale etti.



Bir süre devam eden gerginlik, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.



