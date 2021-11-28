Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga

Adıyaman'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2021 18:02
Adıyaman'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Amatör Küme Ligi C Grubu'nda Özyediyamanspor ile Çınarspor, Sümerevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Çınarspor'un 3-1 galibiyetiyle sona ererken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Birbirlerine saldıran iki takım futbolcularına polis ekipleri müdahale etti.

Bir süre devam eden gerginlik, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.