Adis Lagumdzija: ''Olimpiyata gitmek herkesin hayali''

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Adis Lagumdzija, yaz döneminde oynayacakları turnuvalar arasında en önemlisinin 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri olduğunu belirterek, "Olimpiyata gitmeyi herkes istiyor. Bu turnuvalar arasında çok seçim yapamayız, üçü de çok önemli. Bence olimpiyat elemeleri en önemlisi. Olimpiyata gitmek herkesin hayali" dedi.

Yaz döneminde çok yoğun bir fikstürde birçok turnuvada boy gösterecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın sezon açılışı için gala gecesi düzenlendi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen geceye Filenin Sultanları'nın teknik ekibi ve oyuncuları, Filenin Efeleri'nin teknik ekibi ve oyuncularının yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve basın mensupları katıldı.

Gala gecesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Adis Lagumdzija, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Modena ekibinde forma giyen ve kulübüyle yoğun bir fikstürü geride bıraktıktan sonra milli takıma odaklandığını belirten tecrübeli oyuncu, "Kulüpte yoğun bir sezon geçirdik. CEV Kupası'nda şampiyon olduk. Çok sevinçli bir andı. Şimdi çalışma zamanı. Milli takımda yoğun bir sezonumuz var. 4 turnuvaya katılacağız ve bunlar hep üst üste olacak. Çok dinlenme zamanımız da yok. Biraz yorgunuz ama bu durumun üstüne gitmemiz gerekiyor. Bu turnuvalarda iyi bir derece yapmamız gerek" diye konuştu.

Yaz döneminde ilk olarak mücadele edecekleri Altın Lig'de iyi bir sonuç elde etmek istediklerini aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Adım adım gitmeliyiz. Voleybol Milletler Ligi'ne (VNL) gitmeyi çok istiyoruz. Bunu çok kez söyledik, Altın Lig bizim yerimiz değil. VNL bizi yukarı götürecek. Avrupa ve dünya şampiyonlarında derece yapmamıza yardımcı olacak. Avrupa Voleybol Şampiyonası zaten çok önemli. Olimpiyata gitmeyi herkes istiyor. Bu turnuvalar arasında çok seçim yapamayız, üçü de çok önemli. Bence olimpiyat en önemlisi. Olimpiyata gitmek herkesin hayali" ifadelerini kullandı.

Takıma geç katıldığı için yeni başantrenör Alberto Giuliani ile bir antrenmana çıkamadığını belirten Lagumdzija, oyun sistemlerini Altın Lig'in ardından daha iyi oturtacaklarını vurgulayarak, "Kendisiyle telefonda konuştuk. Daha yeni tanıştık. Daha önce kendisiyle çalışma fırsatım olmadı. Onun çoğu şeyi değiştirebileceği bir zaman yok şu anda. Burada 4-5 gün kamp yapıldı ve hemen maçlara başlıyoruz. 5 gün içerisinde bir şeyi değiştiremezsin. Altın Lig'den sonra 1-1.5 ay kadar zamanımız olacak. Takımın oyunu üzerine o zaman bir zamanımız olabilir" şeklinde konuştu.