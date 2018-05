Antalya'da her yıl farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Runatolia Maratonu'nda yardımseverlik koşusuna katılacak maratoncular, farkındalık oluşturmak için duruşu, hareketleri etkileyen fiziksel engellilik durumu olan serebral palsili çocukların adımlarına destek olacak.Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Antalya'da 4 Mart'ta koşulacak Runatolia Maratonu'na, serebral palsili çocuklara destek için katılacak."Adımlarıma destek ol" projesini hayata geçiren TSÇV, bu çocuklar için herkesi maratonda iyilik peşinde koşmaya davet etti.Maratona, "Adım Adım Platformu" kapsamında TSÇV adına, serebral palsili çocuklar yararına katılmak isteyenler, buna göre organizasyona belli bir ücret karşılığında kayıt yaptırabilecek.Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989 yılında kurulan TSÇV'nin, serebral palsi konusunda çalışan, bu engellilik durumundan muzdarip bireyler ile ailelerine geniş hizmet sunan kuruluş olduğunu söyledi.Bugüne kadar 20 binden fazla serebral palsili çocuk ile erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağladıklarını belirten Evgin, "Bu çocuklarımızın meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde, gayretlerde bulunduk. Bunun dışında serebral palsili çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için çabalıyoruz." dedi.Kampanyanın nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi veren Evgin, şunları kaydetti:"Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, serebral palsili çocuklar için farkındalık oluşturmak, onların varlığını topluma duyurmak ve bu bireyler için bağış toplamak amacıyla 'Adımlarıma destek ol' çağrısı ile herkesi bu çocuklarımız için yardımseverlik koşusu yapmaya davet ediyor. Runatolia Maratonu kayıtları, 28 Şubat'ta sona eriyor. Maraton kapsamında söz konusu çocukların özel eğitim, rehabilitasyon hizmetlerine erişmelerine destek olmak için 28 Şubat'a kadar 'runatolia.com' adresine girerek kaydınızı yaptırın. Ardından ipk.adimadim.org'a girerek, ücretsiz kampanya profilinizi oluşturun. İyilik Peşinde Koş (İPK) da 'Adımlarıma destek ol projesi' için koşacağınızı seçin ve siz de çocukların destekçileri olun. Oluşturmuş olduğunuz kampanya sayfanızı sosyal çevrenizle paylaşarak, bu çocuklarımızın özel eğitim, rehabilitasyon giderleri için bağış toplamamıza yardım edebilirsiniz. Bağış kampanyaları 19 Şubat'ta başladı, 18 Mart'ta sona erecek."Nigar Evgin, "Adım Adım Oluşumu" dahilinde ilk defa 2017 yılında İstanbul Maratonu'nda yardımseverlik koşusu yaptıklarını anımsattı."117 koşucu yardımseverlik koşusu yaptı ve sosyal çevrelerinden 117 bin 765 lira bağış toplamamıza aracı oldular." diyen Evgin, şu ifadeleri kullandı:"Bu da 84 çocuğumuzun 8 seanslık özel eğitim, rehabilitasyon giderlerinin karşılanması anlamına geliyor. Ülkemizde yaşayan serebral palsililer ile ilgili ise maalesef sağlıklı bir istatistik mevcut değil ancak Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her bin canlı doğumdan 4'ü serebral palsi teşhisi alıyor. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumunun canlı doğum verisi üzerinden basit bir hesap yapacak olursak, mevcut serebral palsili bireylere sadece geçen yıl Türkiye genelinde 5 bin 762 kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'de her 8 saatte bir serebral palsili birey dünyaya geliyor."Runatolia Maratonu, ilk kez 19 Mart 2006'da Türk turizminde farklılık oluşturmak, kış turizmine katkı sağlamak amacıyla 850 kişi ile "Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu" adıyla başladı.Organizasyon, 2015 yılından itibaren "Runatolia Maratonu" adını aldı. 12 yıldır ülke turizmine, şehrin tanıtımına katkı sunan maraton, profesyonel koşuculara hitap ettiği kadar, koşu deneyimi az olan amatör sporculardan da ilgi görüyor.Her yıl mart ayında düzenlenen, öncesinde organize edilen yan etkinlikleriyle üç günlük spor festivaline dönüşen Runatolia, spor, tatili birleştirmesi, tırmanışsız düz parkuru, güzergah üzerindeki şehrin güzellikleri, tarihiyle Türkiye'nin en sevilen koşularından biri kabul ediliyor.Geçen yıl maratonda hayatını yitiren Zeynel Murat Batur anısına gerçekleştirilecek 2018 Runatolia Maratonu'nun 10 binden fazla kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.