Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Adil Rami'nin Rusya Ligi ekiplerinden Soçi ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu
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22 Şubat 2020 14:04
Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.

Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Adil Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi. 

Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.

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