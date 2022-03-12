Bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, Boavista'ya açtığı davayı kazandı.



FIFA, gönderdiği bildiride Portekiz ekibinin Adil Rami'ye 200 bin Euro ödenmesine karar verdi. Boavista, Fransız oyuncuya ödeme yapmadığı takdirde yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.



1 sezon süren Portekiz serüveninin ardından Boavista ve Adil Rami sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedilmesi için anlaştı. Ancak Portekiz temsilcisi, söz verilen tutara uymadı. Bunun üzerine 36 yaşındaki stoper FIFA'ya dava açtı ve kazandı. Boavista'nın 19 Mart'a kadar Adil Rami'ye ödeme yapması gerekiyor. Aksi halde Boavista'ya transfer yasağı verilecek.





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