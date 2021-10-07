Adil Rami: 'Messi'yi savunmak daha kolay'

Troyes'ta oynayan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Adil Rami, Lionel Messi'nin eskisi kadar etkili olmadığını söyledi.



Messi'nin daha çok oyun kurucu olarak görev aldığını kaydeden Rami, "Messi'yi savunmak artık defans oyuncuları için daha kolay, eskisi kadar seri slalom yapamıyor." ifadelerini kullandı.



Daha önce Messi'ye karşı 12 maça çıkan Rami, 3 beraberlik alırken 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



