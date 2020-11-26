Adil Rami, Fransa Ligue 1'e dönmek istiyor

Kariyerini Portekiz ekibi Boavista'da sürdüren Adil Rami, yeniden Ligue 1'e dönmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını terleten Rami, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı.



34 yaşındaki stoper açıklamasında; "Dijon ile görüşmüştüm ama sanırım maaş onların beklediği gibi değildi. Şu anda Boavista'dayım ve sağlam bir karakterim olduğunu göstereceğim. Burada birkaç sezon geçirdikten sonra yeniden Ligue 1'e dönebilirim." dedi.



Adil Rami kariyerinde daha önce; Lille, Marsilya, Valencia, Milan ve Sevilla gibi kulüplerde forma giydi.



