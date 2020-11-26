Adil Rami, Fransa Ligue 1'e dönmek istiyor

Fransız stoper oyuncusu Adil Rami, yeniden Ligue 1'e dönmek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adil Rami, Fransa Ligue 1'e dönmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2020 19:19
Kariyerini Portekiz ekibi Boavista'da sürdüren Adil Rami, yeniden Ligue 1'e dönmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını terleten Rami, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı.

34 yaşındaki stoper açıklamasında; "Dijon ile görüşmüştüm ama sanırım maaş onların beklediği gibi değildi. Şu anda Boavista'dayım ve sağlam bir karakterim olduğunu göstereceğim. Burada birkaç sezon geçirdikten sonra yeniden Ligue 1'e dönebilirim." dedi.

Adil Rami kariyerinde daha önce; Lille, Marsilya, Valencia, Milan ve Sevilla gibi kulüplerde forma giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için