Adil Rami: 'Fenerbahçe'de oynatılmadım çünkü...'

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra önce Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye sonra da Portekiz ekibi Boavista'ya transfer olan, Fransa'dan Telefoot'a çarpıcı açıklamalar yaptı.Marsilya'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giyememesinin nedeninin Marsilya cephesinden gelen suçlamalar olduğunu iddia etti.Adil Rami, "" ifadelerini kullandı.34 yaşındaki Adil Rami kariyerindeki hakkında "Boavista ile iyi bir sezon geçirmek ve sonrasında bir sezon daha oynamak istiyorum. Eğer fiziksel ve zihinsel olarak iyiysem neden Fransa'ya küçük bir geri dönüş yapmayayım? İyi değilsem zaten bırakırım." dedi.Rusya'da tehdit edildiğini anlatan Adil Rami "Birisi Sochi'de sözleşmemi değiştirmek için beni sürekli taciz etti. Midemde bir gün alakasızca şişlik hissettim, panikledim. Beni korumak için koruma tutacak kadar ileri gittik." şeklinde konuştu.