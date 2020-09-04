Adil Rami, Boavista yolcusu

Son olarak Rusya kulübü Sochi'de forma giyen Adil Rami, Portekiz'e gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Adil Rami, Boavista yolcusu
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04 Eylül 2020 21:51
Rusya kulübü Sochi ile yolları ayrılan Adil Rami, Portekiz yolcusu... Fenerbahçe'nin eski stoper oyuncusu, Boavista'ya transfer oluyor.

34 yaşındaki Adil Rami, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Portekiz kulübüne imza atacak. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştirilerin odağında yer alan oyuncu, yarım sezon sonunda bedelsiz olarak Sochi'nin yolunu tutmuştu.

Adil Rami daha önce; Milan, Marsilya, Sevilla, Valencia, Lille gibi kulüplerde de forma giydi.



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