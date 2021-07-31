Adil Rami, Boavista'da da tutunamadı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Fransız stoper Adil Rami, Boavista ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

, Fotoğraf; boavistafc.pt
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Adil Rami, Boavista'da da tutunamadı
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31 Temmuz 2021 12:57
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, serbest kaldı. Fransız futbolcu Boavista ile sözleşmesini sonlandırdı.

Poertekiz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak 2020/21 sezonunda başlayan sözleşmeyi feshettik. Adil Rami'nin geçtiğimiz sezon gösterdiği tüm profesyonellik ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de de oynamıştı

35 yaşındaki futbolcu Eylül 2020'den beri Portekiz ekibinin kadrosunda yer alıyordu. 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Rami, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.


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