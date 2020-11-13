Adil Rami: 'Biri durdurulamaz, diğeri makine'

34 yaşındaki tecrübeli stoper Adil Rami, kariyerinde pek çok kez karşı karşıya geldiği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası kazanan Adil Rami, Messi'nin durdurulamaz, Ronaldo'nun ise bir makine olduğunu belirtti.



"VİLLA ALABİLİRİM"



Fransız stoper açıklamasında; "Ronaldo hakkında beni etkileyen şey çalışma azmidir. La Liga'da onunla tanıştım ve o gerçek bir makine. Sertliğine şaşırdım, vücudunda hiç yağ yok gibiydi. Onlara karşı oynadım ve formalarını aldım. Sahip olduğum Ronaldo ve Messi formalarıyla Los Angeles'ta bir villa alabilirim." dedi.



İspanya'da 2015-2017 yılları arasında Sevilla forması giyen, Rami iki oyuncunun zirve rekabetine tanıklık etti.



