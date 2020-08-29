Adil Rami, 2. Lig ekibine imza atıyor

Son olarak Rus ekiplerinden Sochi'de forma giyen Adil Rami, Serie C'den Serie B'ye yükselen Reggina ile anlaştı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Menez'i de kadrosuna katan Reggina, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



2019 yazında Fenerbahçe 'ye imza atan Adil Rami, aynı sezon kış transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Bonservisi elindeki 34 yaşındaki savunmacı, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alıyordu.



Adil Rami'yi açıklamaya hazırlanan Reggina şu ana kadar Jeremy Menez, Kyle Lafferty, Alessandro Plizzari ve Hachim Mastour gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.



