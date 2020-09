Adil Gevrek: 'Transferlerimize devam edeceğiz'

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, geçen sezonun ikinci yarısında yaşadıkları sıkıntılarla tekrar karşılaşmamak için çalıştıklarını söyledi.



Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gevrek, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kampımız son derece verimli geçti. Sadece bazı yeni oyuncularımız kampa geç katıldı çünkü zor transferlerdi. Aldığımız futbolcular takıma katıldı ve Malatya'da hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." dedi.



Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında talihsiz sonuçlar aldıklarını hatırlatan Gevrek, kendilerine ve Malatya'ya yakışmayan bu tabloyu bir daha yaşamak istemediklerini dile getirdi.



Bu sezonun iyi olacağını aktaran Gevrek, "Geçen sezonun ikinci yarısında ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun bir daha yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuların hepsi çok iyi. İnşallah takıma uyum sağlarlar. Bazı transferler çok iyi olabiliyor ancak takıma uyum sağlamazsa durum değişiyor. Bunun olmamasını temenni ediyoruz. İnşallah uyum sorunu yaşanmaz ve bir an önce iyi duruma geliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Lig kolay olmayacak"



Gevrek, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun da zor geçeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pandemi süreci devam ediyor. Lig 21 takıma çıktı. Fikstür sıkışık. Her anlamda lig kolay olmayacak ama biz geçen sezonun ikinci yarısındaki sıkıntıları bir daha yaşamak ve Malatyalılara yaşatmak istemiyoruz. Öncelikli amacımız bu. Geçen sezon yaşadıklarımızdan tecrübe edindik. Bu sezon iyi ve başarılı bir Yeni Malatyaspor olacak. İnşallah yaptığımız transferlerle iyi duruma geliriz. Ligi inşallah Malatya'ya yakışan güzel bir yerde tamamlarız."



"Önemli transferler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz"



Şu ana kadar Benjamin Tetteh, Murat Akça, Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Adem Büyük ve kaleci Guido Herrera'yı renklerini bağladıklarını hatırlatan Gevrek, "Önemli transferler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Stoper ve hücum hattına 2-3 transfer daha yapacaklarını vurgulayan Gevrek "Mevcutta olan bir takımımız var. Yapılan takviyeler inşallah uyum sağlar. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ise daha önce Malatya'da çalışmış, kendini kanıtlamış, kariyerli bir hoca. Takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu an iyi bir uyum içerisindeyiz. Katkısını hep birlikte göreceğiz." açıklamasında bulundu.



Taraftarlarına da seslenen Gevrek, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maça gelemeyecekler ancak takımlarına dualarıyla katkı sağlayabilirler. Taraftarımız bize güvensin, inansın. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Stadyumda taraftarımızla buluşmayı bekliyoruz. Futbol taraftarla güzel ama öncelik sağlık." diyerek sözlerini tamamladı.