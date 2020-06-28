Adil Gevrek: 'Ligde küme düşme olmasın'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beyaz TV canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.



Pandemi sürecinden dolayı tüm takımların zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Gevrek, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin olmaması gerektiğini dile getirdi.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gevrek, ""Ligde düşme olmasın istedik, bu sene farklı sene. Pandemiden dolayı biz Malatya'da, Analadolu'da oyuncuları zor tutuyoruz. Yazın ortasında ailelerinden uzaklar, bunu kimse düşünmüyor. Bu takımlar düşerse, bir daha geri dönüşü çok zor olur. Biz Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz ama dediğimizi savunacağız. Karar değiş mir bilmiyorum, konuyla ilgili başka bir şey demek istemiyorum" şeklinde konuştu.



