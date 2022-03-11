Adil Gevrek, İstanbul'da kaza geçirdi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da bir trafik kazası geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adil Gevrek, İstanbul'da kaza geçirdi
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11 Mart 2022 16:13
Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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