Adil Gevrek'in kurtuluş planı

Süper Lig'deki beşinci sezonunda küme düşmesi büyük ölçüde kesinleşen Yeni Malatyaspor'u inadı uğruna uçurumun kenarına sürükleyen Başkan Adil Gevrek'in görev süresi Mayıs ayında sona erecek. Görev yaptığı yaklaşık 8 yıl içerisinde yönetimini düşük profilli isimlerden seçerek, kendi öz bütçesi olan ve sıcak kaynak oluşturan bir yönetim oluşturmadığı için her sezon ekonomik sorunlarla boğuşan Gevrek, bu sezonda umudunu futbolcu satışından gelecek paraya bağladı. Tarihinin en başarısız dönemini yaşayan sarı kırmızılılar TFF'den performans geliri alamadığı dönemde bu yıl iyice ekonomik darboğaza girdi.



Busabah Malatya gazetesinden Ömer Ali Delibaş'ın haberine göre; Alacakları zamanında ödenmediğinden dolayı devre arasında birçok futbolcu Yeni Malatyaspor'da boşa çıkarken bazı oyuncular sözleşmelerini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrıldı. Krizin giderilmesi için 50 milyon TL'ye ihtiyaç duyulduğunu kapı kapı gezerek kurduğu baskıyla anlatmaya çalışan kamuoyu tarafından güven kaybeden başkan Adil Gevrek'e görevi bırakması gerektiği söylenerek talebine olumsuz yanıt verildi. Proje takımı olarak kurulan ve sonu bir daha Efsane Malatyaspor gibi olmaması için özel tüzük hazırlanan Yeni Malatyaspor'un FIFA'daki dosyalarla birlikte 300 milyon TL'yi aşan borcu olduğu konuşuluyor.



NEDEN KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ?



Pandemi sürecinde 20 milyonluk bir kredi, yardım ve araç satışı desteği alarak borç yükü hafifletilen sarı kırmızılı kulübün son yapılan kongrede 70 milyon TL olarak açıklanan rakamın henüz bir yıl geçmeden neden bu kadar arttığı ise herkesin kafasında soru işaretlerine neden oluyor.



Adil Gevrek, katıldığı bir radyo programında Mounir Chouiar için devre arasında Başakşehir'den teklif geldiğini söyledi. Gevrek, "Mounir'in satın alma opsiyonu 3 milyon Euro fakat kulübü Dijon'la aramızda pazarlık payı var. Benjamin Tetteh'i Suudi Arabistan'dan istediler. Mustafa Eskihellaç için de Konyaspor ve Beşiktaş teklif yaptı. Mustafa için istediğimiz bonservis ücreti 3 milyon Euro. Beşiktaş'ın verdiği teklifle istediğimiz teklif arasında fark vardı" dedi.





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