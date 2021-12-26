Adil Gevrek: 'Hüseyin Göçek uçakta arkamdaydı'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 2-2 biten Yukatel Kayserispor maçının ardından sahaya inmesiyle ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



"FİZİKİ MÜDAHALEYE GİTMEDİM"



Hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösteren Adil Gevrek "Yüzde bin kez penaltı, penaltıyı vermedi. Sahaya inişim, koşuşum için birçok yorum yapılabilir. Ancak hakeme 'Bu penaltıyı niye vermedin?' diye sormaya gittim. Şiddetli ve sinirli gittim ama fiziki müdahale için gitmedim." dedi.



"DİLSİZ ŞEYTAN DEĞİLİM!"



Adaletsizliğe maruz kaldıklarını söyleyen Adil Gevrek "Oradaki haksızlık ne bize, ne de rakiplerimize yapılsın. Yeni Malatyaspor için bir kere bile VAR'a gidilmedi. Neden? Bir hesabınız mı var? Orada VAR'a gidersin, herkes sakinleşir. Hakem gitti ve 'Değilmiş' deriz. Haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında susmam. Ben dilsiz şeytan değilim." ifadelerini kullandı.



"UÇAKTA ZATEN ARKAMDAYDI"



Uçakta arka arkaya oturduklarını söyleyen Adil Gevrek "Hüseyin Göçek'e 'Neden penaltıyı vermedin?' diye soracaktım. Uçakta zaten arkadamdaydı, beraber geldik. Fiziki müdahale yapacağım diye korkmuş sanırım. Göz göze geldik. Aslında ben onunla konuşacaktım. Hüseyin Göçek görmemiş olabilir ama VAR ne yapıyor? 5 dakika ne konuştunuz? Bunu soracaktım." dedi.



"NİHAT ÖZDEMİR GEREKENİ YAPTI!"



Adil Gevrek ayrıca "TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuştum ve gerekeni yapacaklarını söylediler. VAR'daki hakem Volkan Bayarslan'a yine maç vermişler! Gerekeni yapmışlar. Bundan sonra ben de gerekeni yapacağım. Kimse haksızlık yapıp koltuğunda oturamayacak." açıklamasını yaptı.





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