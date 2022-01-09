Adil Gevrek: 'Hakemlere inancım kalmadı'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçı sonrası hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Adil Gevrek, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Hakemlere artık inancım kalmadı. Fırat Aydınus'a hep güvendim, beğenirdim. VAR'ın başındaki Ali Şansalan'a mı talimat verildi, bilmiyorum. Trabzonspor maçındaki hatanın tarifi olmaz. Kayserispor maçının bedeli mi ödetiliyor? Bunu çıkıp söylesinler. Bana sağda, solda 'Bedelini ödetirler' dediler. Buysa söylesinler. Adalet yoksa, futbol gelişmez. Biz bu adaleti başka Türk futbolu için istiyoruz. Gri pozisyon denir ya, ben gri pozisyon da görmedim. Artık yeter kardeşim." dedi.



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ulaşamadığını söyleyen Adil Gevrek "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu Trabzonspor maçından sonra iki kez aradım, telefonu kapalıydı. Ama peşini bırakmayacağım, arayacağım. Bu haksızlık karşısında susmayın. Trabzonspor'un buna ihtiyacı yok, onlarla derdimiz yok. Meselemiz Trabzonspor ile değil." ifadelerini kullandı.





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