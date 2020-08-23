Adil Gevrek: "Gökhan'ı Sergen hoca istiyor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a gitme gündemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Adil Gevrek: 'Gökhan'ı Sergen hoca istiyor'
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23 Ağustos 2020 22:10
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a gitmek istediği konuşulan Gökhan Töre ile ilgili beIN Sports'a yeni açıklamalar yaptı.

Gevrek, "Gökhan Töre ayrılmak istediğini söyledi, biz de bonservis istedik. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın istediğini biliyoruz. Takas denildi. Bize uyacak oyuncular var belki ama maaşını karşılamamızda ciddi sıkıntı var" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gökhan Töre için son olarak "Gündemimizde yok" açıklamasını yapmıştı.

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