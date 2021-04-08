Adil Gevrek: 'Fenerbahçe'den 1 puan almak çok önemli'

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kulüp Başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Gevrek, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın güzel bir mücadele verdiğini dile getirdi.



Helenex Yeni Malatyaspor'un 11 haftadır kötü bir gidişat içinde olduğunu anlatan Gevrek, "Bugün ortaya konulan mücadele bizim için umut vericiydi. Bir puan bizim için önemli, Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli. Uzun zamandır kazanamıyoruz, galibiyet istiyoruz. Ancak bu bir puan bizim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. 9 haftamız var, bu haftalarda rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. İnşallah o maçlarda da Fenerbahçe karşılaşmasındaki gibi oynar ve galip geliriz. Bizim takım iyi mücadele ediyor. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız." diye konuştu.



Başkan Gevrek, bu sezonun kendileri için zor bir sezon olduğunu belirtti.



Ligde kalmak istediklerini aktaran Gevrek, "Bu takımın ligde kalacağını inanıyoruz. Teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz, yönetimimiz ve camiamız hep beraber inanalım. Ligde kalacağız, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



