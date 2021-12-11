Adil Gevrek: 'Alanya'yı yenerek çıkış yapacağız!'

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, yarın Alanyaspor karşısında sahadan galip ayrılarak, yollarına devam etmek istediklerini belirtti.



Gevrek, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yarın Alanyaspor ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.



Takımın ligin son iki haftasında iyi bir mücadele sergileyerek 2 puan aldığını aktaran Gevrek, "İnşallah yarın alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dört haftamız kaldı, geriye dönüp bakarsak iyi bir sonuç alamadık. Futbolda bazen çıkışlar bazen de düşüşler olabilir. Bu sene düşüşe erken ilk yarıda başladık. Çıkış olacağını inanıyorum, bu da inşallah Alanyaspor maçı ile olur. Alanya maçında alacağımız galibiyetle inşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.



Alanyaspor karşılaşmasında taraftarın desteğinin önemli olduğunun altını çizen Gevrek, taraftardan statta takıma destek olması çağrısında bulundu.



Futbolda krizlerin ve düşüşlerin olabildiğini bu durumların geçmişte de yaşandığını hatırlatan Gevrek, şöyle konuştu:



"En önemlisi inanmak. Taraftar, teknik heyet ve futbolcularla hep beraber inanarak ve birlik beraberliği sağlayarak ancak çıkabiliriz. Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısının kalan 4 maçında en iyi puanları toplayarak, ikinci yarı inşallah iyi bir başlangıç yaparız. Bu güne kadar hep ilk yarı iyi yerlerde bitirdik, ikinci yarı düşüşler oldu. İnşallah bu defa ikinci yarı iyi başlar ve iyi gideriz. Şimdiye kadar sıkıntılı geçti ama inşallah bundan sonra ferahlık olur. Alacağımız sonuçlarla iyi bir yere geçeceğimize ben inanıyorum."



Gevrek, ekonomik dengelerin çok önemli olduğunu ve döviz kurundaki artışın kendilerini etkilediğini kaydederek, "Bizim giderlerimizin yüzde 95'i avro ve dolar, gelirlerimiz ise Türk lirası. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntımız var, sadece bizim değil, diğer kulüplerinde. Bu şehirde zaman zaman Esenlik ve diğer kurumlardan reklam karşılığı aldığımız oldu. Malatya tarihine bakarsanız belki de yardım almayan şehir, takım olarak biziz. Kendi gelirimizle dönmemiz maalesef imkansız. Gelirin bizim yüzde 95'i yayıncı kuruluştan. Bizim en büyük avantajımız burada genç oyuncuları bulup 50 bin avroya alarak, 2 milyon avroya sattığımız oyuncularımız olduğu için biz biraz ayakta durabildik. Kurun çıkışıyla beraber ciddi sıkıntılarımız var. " ifadelerini kullandı.





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