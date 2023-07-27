Adil Demirbağ transferden vazgeçti

Çaykur Rizespor'un, Adil Demirbağ ve Konyaspor'la anlaşmaya vardığını duyurduğu transferde son dakika sürprizi yaşandı. Gelen başka teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu öğrenilen defans oyuncusu Rize'ye gitmekten vazgeçti.

, Fotoğraf; AA
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Adil Demirbağ transferden vazgeçti
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27 Temmuz 2023 16:13
1 sezonluk aranın ardından Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Konyaspor'la ve oyuncunun kendisiyle anlaşarak Adil Demirbağ'ı transfer ettiğini duyurdu.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübü Konyaspor ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak." denildi.

RİZE'YE GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Yeşil mavili kulübe imza atması beklenen Adil Demirbağ cephesinde ise son dakika gelişmesi yaşandı. Gelen diğer cazip teklifler nedeniyle kafası karışan defans oyuncusu, eski hocası İlhan Palut'un takımı Çaykur Rizespor'a gitmekten vazgeçti.

Adil'in sürpriz kararı sonrası Rizespor Kulübü, oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurduğu paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. (Yeni Meram)

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