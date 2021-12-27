Adil Demirbağ: 'Hocamız çok iyi!'

İttifak Holding Konyaspor'un Türk stoperi Adil Demirbağ, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Adil, "Galibiyet serisiin devam ettirdik, mutluyuz. Çok şükür kazandık. Bu galibiyeti kızıma armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de ilk devreyi ikinci sırada bitiren Konyaspor'un stoperi, "Çok iyi hocamız var. Çok kaliteli ve çok karakterli oyuncularımız var. Takım olarak iyi oynuyoruz. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Seriyi devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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