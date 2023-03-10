Adı Galatasaray ile anılan Hany Mukhtar için itiraf

Geçtiğimiz sezon başı adı Galatasaray ile anılan 10 numara pozisyonundaki Hany Mukhtar'ın sarı-kırmızılıların kapısından döndüğünü anlatan menajer Oğuzhan Arslan önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşebileceğini de söyledi.



27 yaşındaki Sudan asıllı Alman futbolcu Hany Mukhtar; Hertha Berlin, Benfica, Red Bull Salzburg ve Brondby'de oynadıktan sonra şimdi Nashville forması giyiyor. Nashville ile 74 maçta 39 golü ve 22 asisti bulunan başarılı oyuncu Almanya Milli takımında çeşitli yaş kategorilerinde 55 maça çıkıp 21 gol kaydetti.



Oğuzhan Arslan, Hany Mukhtar'ın Galatasaray ile görüşmesinde yaşadığı süreçleri şöyle anlatıyor: "Biz Hany Hany Mukhtar ile Danimarka'da Brondby forması giydiği dönemden bu yana birlikte çalışıyoruz. O yıllarda da (2018) Elmander'in tavsiyesi üzerine Mukhtar'ın adı Galatasaray Kulübü ile anılmıştı transferde belli bir aşama kaydetmiştik ancak daha sonradan devreye giren Rusya temsilcisi Krasnodar, Brondby Kulübü'nün tüm şartlarını kabul ederek pazarlık aşamasında olan Galatasaray'ı devre dışı bırakmıştı. Oyuncunun Rusya Ligi'nde oynamayı kabul etmemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. O sezonun bitimi ile birlikte MLS liginden Nashville Kulübü ile anlaşma sağlayarak oyuncumuzun transferini gerçekleştirmiştik. Daha sonra oyuncumuz için Galatasaray Kulübü'nün bu sezon başı bir teması daha oldu ancak Nashville Kulübü takımın yıldızı durumundaki Hany Mukhtar için 5 milyon euro gibi bir bonservis talep edince görüşmelerimiz tıkandı."



"ALMANYA'DA TÜRK MAHALLESİNDE BÜYÜDÜ"



Sezon sonu kontratı bitecek oyuncu ile ilgili menajer Oğuzhan Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor fakat Nashville Kulübü'nün 1 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor. Önümüzdeki süreç bize ne gösterir bilemiyoruz ancak oyuncumuzun Türkiye Süper Ligi'nde oynama isteği var. Galatasaray'a uygun bir isim. Başka teklifler de var ve kendisi de Türkiye'yi çok istiyor. Bunda Almanya'da büyüdüğü Türk mahallesinin ve Sudan asıllı bir Müslüman olmasının etkisi de çok fazla."



"EMELEC VE CORINTHIANS KULÜPLERİNİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİYİM"



Türkiye'de çok sayıda futbolcunun temsilciliğini yapan ve özellikle yabancı oyuncular ile gurbetçi futbolcularla çalışan menajer Oğuzhan Arslan, transferlerde önemli noktalara dikkat çekmekle tanınıyor. Son bir yılın neredeyse tamamanı Güney Amerika'da geçirdiğini belirten Arslan, ''Sırasıyla Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ekvador'da bulundum. Gittiğim ülkelerde birçok kulüp yetkilisiyle görüşüp ilişkilerimi güçlendirdim. Ekvador'da Emelec ve Brezilya'da Corinthians Kulübü ile Türkiye temsilciliği konusunda anlaşmaya vardım" dedi.



"TAKIM İÇİ DENGELER ÖNEMLİ"



Arslan, transfer dönemlerinde acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek, ''Tüm bu görüşmeleri yaparken odağımdaki konu transfer döneminin ince elenip, sık dokunması gerektiğiydi. Çünkü transfer döneminde kadroya katılacak her oyuncu sezonun kaderini belirlemektedir. Yıldız oyuncular çok fazla dikkat çekerken, tanınmayan bir oyuncuda çok daha fazla katkıda bulunabilir. Bu gibi durumlar futbol dünyasında çokça yaşanmıştır. Önemli olan takım dengelerini koruyacak şekilde takıma takviye yapmaktır'' dedi.





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