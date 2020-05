Adetliyken dua okunur mu? Adetliyken camiye girilir mi?

adetli olan kadınlar Hadis-i şerfleri gereğince, o hayırlı günleri ve geceleri ibadetle geçirmek niyetinde idiyseler, şüphesiz ki, o mübarek ve güzel günlerin ve gecelerin rahmet ve bereketlerinden nasiplerini hem de eksiksiz olarak alacaklardır. Çünkü kadınların bu halleri, ellerinde olmayan bir özür kabilinden olduğu ve kendi istekleriyle olmadığı için mahrum olmalarını gerektirmez. Niyet, söz ve amelden hayırlıdır; çünkü söz ve amele gösteriş karışabilir, fakat niyete hiçbir şey karışamaz.: adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması ve Kur'an okuması haramdır. Peygamber Efendimiz (SaV) hayızlı (adetli), lohusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,) ayrıca Hz. ali (ra) de şöyle demiştir: "allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı."Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur'an okuyamayacağı gibi Kur'an ayetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.: Fatiha dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.:adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.adet olan kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salat ve selam getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.İslam alimlerinin büyük bir kısmı kadınların adet zamanlarında namaz kılamayacaklarını, Kur'an-ı Kerim okuyamayacaklarını söylerken, İslam alimleri arasında farkıl görüş bildirenlerde bulunmaktadır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman ateş'e göre ise kadınlar regl ve lohusa halindeyken de namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir ve her tür ibadetini yerine getirebilir.Süleyman ateş kişisel internet sayfası suleyman-ates.com'da bir okurunun adetli-regl halindeyken ibadet edilip edilmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı veriyor:"Sana hayd (adet görme)den soruyorlar. De ki: 'O eziyettir.' adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman allah'ın emrettiği yerden onlara varın. allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever!" (Bakara: 222)Fakîhlere göre adet süresi en az üç, en çok on gündür. Bundan az veya çok süre akan kan, hayd (adet kanı) değil, hastalık eseri sayılır. Yine fakîhlere göre hayd halinde kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kur'an'a el süremez, cinsel ilişkide bulunamaz. Orucunu sonra kaza eder ama namazını kaza etmez. Fakîhler kişi rivayetleriyle gelen hadislere dayanarak bu yargılara varmışlardır.Oysa Kur'an-ı Kerîm'in kendisinde ne adetin süresinden, ne de adetli iken Kur'an okunamayacağından, namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir özürdür. Özürlü erkek ibadetten mu'af tutulmaz, sadece her vakit için abdest alıp ibadetini yapar.Bir kadın, allah'ın Elçisine gelip düzensiz adet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş, allah'ın Elçisi ona: "O gerçek adet değildir, yıkan ve namazını kıl!" demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-64). Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış. adetin düzenli olup olmamasıyla akan kanın niteliği değişmez. Hepsi de adet kanıdır. adetten kesilen kadından kan gelmez.Kur'an, adetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor: O da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını önlemektir.Bunun dışında regl (adet) hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm ederek namaz kılıyorsa özürlü kimse, özrü devam ede ede ibadetini yapabiliyorsa adetli kadın da her namaz için abdest alarak namazını kılar. Regl hali, kadını sarstığı için o durumda kadın, kendisini güçsüz hissediyorsa orucunu yiyip sonra kaza eder. ama güçlü hissediyorsa oruç tutması daha iyidir.Süleyman ateş'in aksine İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise kadınların özel günlerinde namaz, oruç, Kur'an gibi ibadetlere yaklaşamayacağını söyledi.Kadınların özel hallerinde yasaklanan ibadetlerin tek tek Kur'an da yazmasa da Hz. Peygamber'in hadislerinde detayların açıklandığının altını çizdi. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.