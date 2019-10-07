Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın performansından memnun kalmadığını açıkladığı Adem Ljajic, bu sezon büyük bir düşüşe geçti.
"Ben de kendi performansımdan memnun değilim." diyen Ljajic, Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında oyunda kaldı ve topa sadece 20 kez dokundu. Kaleye hiç şut atmayan Sırp oyuncu, 3 kez başarılı dripling yaptı. 3 ortasının 2'sinde isabet sağlayan Ljajic, 9 top kaybıyla oynadı.
Beşiktaş'ın oyun aklı olması beklenen Ljajic'in 45 dakika boyunca sadece yüzde 75 isabetle 9 başarılı pas yapması da dikkatlerden kaçmadı.
SEZON RAKAMLARI DA 'DİP' YAPTI
Sezon başında bonservisi Torino'dan alınan Adem Ljajic, bu sezon istatistikleriyle de 'dip' yaptı.
Çıktığı 6 maçın 6'sında da ilk 11 oynayan Ljajic, bu maçlarda ort. 82 dakika sahada kaldı. Sadece 1 gol atan Ljajic, maç başına 1.5 şut attı. Bunun ötesinde 28 yaşındaki yıldızın, hiç pozisyona girememesi de dikkat çekti.
HER 2 MAÇTA 1 ARA PAS
Maç başına 62.3 kez topla buluşan Ljajic, maç başına 1 pozisyon hazırladı. Ljajic, her maç ortalama 1 isabetli orta yaparken, her 2 maçta 1 başarılı ara pas yaptı. Toplamda 3 asist yaptı.
Maç başına 36.5 başarılı pas adediyle oynayan Sırp orta saha ayrıca 1.5 başarılı top sürme istatistiği yakaladı.
Beşiktaş'ın yıldızı, bu sezon 3'ü itirazdan olmak üzere toplam 4 sarı kart gördü.
AVCI: "BANA HAYAL KURDURAN BİR OYUNCU"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adem Ljajic ile ilgili olarak Alanyaspor maçı sonrası, "Kendisiyle sabah konuştum. Çok yetenekli oyuncu. Beşiktaş ile anlaştığımda bana hayal kurduran oyunculardan biriydi. O da performansının yeterli olmadığını söyledi. Usta ayaklar pas hatası yapıyor. Kazanma duygusu, kaygı, bir an önce sonuç alma duygusu futbolcuya hata yaptırıyor. Oğuzhan ve Ljajic gibi ustaların topa daha çok sahip olması gerekiyor. Bu galibiyet zihinsel olarak bizi rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.
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"Ben de kendi performansımdan memnun değilim." diyen Ljajic, Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında oyunda kaldı ve topa sadece 20 kez dokundu. Kaleye hiç şut atmayan Sırp oyuncu, 3 kez başarılı dripling yaptı. 3 ortasının 2'sinde isabet sağlayan Ljajic, 9 top kaybıyla oynadı.
Beşiktaş'ın oyun aklı olması beklenen Ljajic'in 45 dakika boyunca sadece yüzde 75 isabetle 9 başarılı pas yapması da dikkatlerden kaçmadı.
SEZON RAKAMLARI DA 'DİP' YAPTI
Sezon başında bonservisi Torino'dan alınan Adem Ljajic, bu sezon istatistikleriyle de 'dip' yaptı.
Çıktığı 6 maçın 6'sında da ilk 11 oynayan Ljajic, bu maçlarda ort. 82 dakika sahada kaldı. Sadece 1 gol atan Ljajic, maç başına 1.5 şut attı. Bunun ötesinde 28 yaşındaki yıldızın, hiç pozisyona girememesi de dikkat çekti.
HER 2 MAÇTA 1 ARA PAS
Maç başına 62.3 kez topla buluşan Ljajic, maç başına 1 pozisyon hazırladı. Ljajic, her maç ortalama 1 isabetli orta yaparken, her 2 maçta 1 başarılı ara pas yaptı. Toplamda 3 asist yaptı.
Maç başına 36.5 başarılı pas adediyle oynayan Sırp orta saha ayrıca 1.5 başarılı top sürme istatistiği yakaladı.
Beşiktaş'ın yıldızı, bu sezon 3'ü itirazdan olmak üzere toplam 4 sarı kart gördü.
AVCI: "BANA HAYAL KURDURAN BİR OYUNCU"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adem Ljajic ile ilgili olarak Alanyaspor maçı sonrası, "Kendisiyle sabah konuştum. Çok yetenekli oyuncu. Beşiktaş ile anlaştığımda bana hayal kurduran oyunculardan biriydi. O da performansının yeterli olmadığını söyledi. Usta ayaklar pas hatası yapıyor. Kazanma duygusu, kaygı, bir an önce sonuç alma duygusu futbolcuya hata yaptırıyor. Oğuzhan ve Ljajic gibi ustaların topa daha çok sahip olması gerekiyor. Bu galibiyet zihinsel olarak bizi rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.
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