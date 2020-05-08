Adem Ljajic'e Roma kancası

Beşiktaş'ta geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic için İtalya'dan Roma iddiası var

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Adem Ljajic'e Roma kancası
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08 Mayıs 2020 11:43
Kartal'da geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic için İtalya'dan Roma iddiası geldi. Çizme kulübünün Sırp futbolcuyla ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıkarken bu transfer için teklifin çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor

İtalya'ya geri dönmek isteyen Ljajic, daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino gibi takımların formalarını giymişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 lig maçında 3 gol, 6 asistle oynadı. Beşiktaş kariyerinde ise 59 maçta 14 gol atıp 21 asiste imza attı 

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