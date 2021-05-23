Bu sezon Beşiktaş'ın başarısında özellikle son dönemde önemli bir katkısı olan Adem Ljajic mercek altına alındı.



Adem'in Rus basınında yer alan haberde Türkiye'de yeniden doğduğunun anlatılırken, "Sırbistan marşı yüzünden kaos, tokatlar, partiler, alkol... Her şey geçmişte kaldı. Adem şimdi Türkiye'nin zirvesinde" başlığı kullanıldı.



Adem'in hayatını alt üst eden çirkin şeylerin ardından Beşiktaş'ta ve Boğaz'da yeniden kendine geldiği ve 3 günde 2 kupa kazandığı vurgulandı.



Yıldız oyuncunun sezon başında ayrılığının konuşulduğu hatırlatılarak, böyle bir son yaşaması "Kabusun, güzel bir rüyaya dönüşmesi." olarak nitelendirildi.



