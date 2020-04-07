İKİ YÖNETİCİ KONUŞTU AMA...

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in durması sonrasında ekonomik olarak daha büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş, oyuncularla indirim görüşmelerine başladı. Ancak Siyah- Beyazlılar'a takımın en yüksek maaş kazanan 2 oyuncusundan flaş yanıt geldi. Adem Ljajic ve Muhammed Elneny, "Alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim" sözleriyle şartlı 'evet' dedi.Korona virüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, TFF'den aldığı maç primi, yayıncı kuruluş katkısı ve bilet satış ile mağaza satış gelirlerinden de olmuştu. Bundan dolayı tıpkı İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın yaptığı gibi oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda oyuncularla temas kurmaya başladı. İlk olarak takımın en çok maaş alan oyuncularıyla temas kuran futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın, 2.2 milyon Euro alan Adem Ljajic ve 2 milyon Euro kazanan Mohamed Elneny'den sert bir geri dönüş aldığı ortaya çıktı.Telefonla iki futbolcuyu arayan yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın, yıldız isimlerden benzer cevaplar aldığı kaydedildi. Oyuncuların, "" karşılığını verdiği öğrenildi. Siyah- Beyazlı yönetim, ekonomik problemler sebebiyle futbolcuların maaşlarını 4 ay geriden ödüyor. Oyunculara, son olarak Aralık ayında ödemelerin yapıldığı, sonraki döneme ait alacaklarının ise henüz hesaplarına yatırılamadığı kaydedildi.