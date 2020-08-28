Adem Ljajic Trabzonspor maçına yetişiyor

Beşiktaş'a Ljajic'ten iyi haber. Sırp yıldız, sakatlığı nedeniyle kritik PAOK mücadelesini kaçırmıştı.



Adem Ljajic'in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ljajiç Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alabilecek.







