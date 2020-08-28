Adem Ljajic Trabzonspor maçına yetişiyor

Tedavisi yoğun bir şekilde sürdürülen Adem Ljajic'in bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ljajiç Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında oynanacak

Haber; Akşam
Adem Ljajic Trabzonspor maçına yetişiyor
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28 Ağustos 2020 13:15
Beşiktaş'a Ljajic'ten iyi haber. Sırp yıldız, sakatlığı nedeniyle kritik PAOK mücadelesini kaçırmıştı.

Adem Ljajic'in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ljajiç Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alabilecek.

 

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