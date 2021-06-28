Adem Ljajic Torino yolunda

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere.İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor.Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.