Adem Ljajic Torino yolunda

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino yolunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic Torino yolunda
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28 Haziran 2021 09:49
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere.

İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.




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