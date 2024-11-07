Adem Ljajic'ten tarihi karar; Hem futbolcu hem de basketbolcu

Bir dönemforma giyen Sırp futbolcu, futbol tarihine geçecek bir imza attı.Sırbistan Ligi ekiplerindenforma giyen futbolcunun, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Adem Ljajic ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcununforma giyeceği belirtildi.33 yaşındaki Ljajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.