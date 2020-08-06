Adem Ljajic tatilde de hız kesmiyor

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Adem Ljajic, tatilde olsa bile antrenmanlarına ara vermiyor.

Haber; Star
Adem Ljajic tatilde de hız kesmiyor
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06 Ağustos 2020 11:50
Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Adem Ljajic, koronavirüs pozitif olması sebebiyle Kara Kartal'ın son haftalardaki karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Yoğun tedavi sonrasında bu problemini atlatan yıldız 10 numara, sezonun tamamlanması sonrasında soluğu Sırbistan'da aldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacak olması sebebiyle tatilde bile antrenmanlara ara vermeyen Ljajic, Novi Pazar kulübüyle idmanlara çıkmaya başladı. Yıldız ismin bu kulüple olan idman görüntüleri, Sırbistan basınında geniş yer buldu.



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