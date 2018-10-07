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Adem Ljajic, şova hazırlanıyor!

Beşiktaş'ın Sırp asıllı Boşnak yıldızı Adem Ljajic, bu akşamki Konyaspor mücadelesinde görev yapacak.

Adem Ljajic, şova hazırlanıyor!
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07 Ekim 2018 12:33
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, bu akşamki Konyaspor mücadelesinde görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Malmö'yle oynanan karşılaşmada süre almasına rağmen beklenen performansın altında kalan deneyimli isim, şovuna bu akşamki mücadeleden itibaren başlamaya çalışacak.

10 numara bölgesinde Vagner Love'ın gerisinde süre alacak olan tecrübeli isim, Brezilyalı futbolcuya pozisyon yaratıp işi Sambacı'nın bitirmesini bekleyecek.

27 yaşındaki futbolcunun bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 1 asisti bulunuyor.

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