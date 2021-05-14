Adem Ljajic: "Kolum kopsa da oynarım"

Beşiktaş'ta kolu çıkan Adem Ljajic, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacakları final maçında sahada olmak istiyor.

Haber; Sabah
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Adem Ljajic: 'Kolum kopsa da oynarım'
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14 Mayıs 2021 08:43
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Karagümrük maçının ilk yarısında Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakarlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.


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