Adem Ljajic kendini aştı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Denizlispor maçında dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Adem Ljajic kendini aştı!
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22 Haziran 2020 09:55
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

Tecrübeli orta saha Denizli sınavında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu.

Denizlispor maçında 61 kez topla buluşan Ljajic'in pas yüzdesi 90.9 olarak belirlendi. Sadece 1 kez adam geçip, 2 faul aldı; hiç top kaptırmadı. 2 uzun topunda da isabet sağladı.



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