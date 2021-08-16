Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta kulüp bulamadığı için takımda kalmak istediğini ileten Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
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16 Ağustos 2021 17:21
Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta kadro dışı kararı alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Adem Ljajic, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı.

29 yaşındaki futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini iletti ve bu nedenle kadro dışı kaldı.

Adem Ljajic, takımdan ayrılana kadar çalışmalarını başka bir sahada gerçekleştirecek.

BOLOGNA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin Euro'sunu karşılayalım" teklifini iletmiş ancak reddedilmişti.

Beşiktaş'ta Ljajic'ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılması planlanıyor.






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