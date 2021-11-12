Adem Ljajic'in rotası Sırbistan

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic, kulüp aramaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'in rotası Sırbistan
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12 Kasım 2021 10:22
Adem Ljajic, Beşiktaş'tan takımdan devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor.

ROTASI SIRBİSTAN

30 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre önce kulüpten izin alarak teklifler aldığı Sırbistan'a gidip görüşmelerde bulundu.

Deneyimli orta sahanın menajerinin görüşmelere devam ettiği, transferin devre arasına kadar sonuçlanabileceği öğrenildi.


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