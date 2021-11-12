Adem Ljajic'in rotası Sırbistan

Adem Ljajic, Beşiktaş'tan takımdan devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor.
ROTASI SIRBİSTAN
30 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre önce kulüpten izin alarak teklifler aldığı Sırbistan'a gidip görüşmelerde bulundu.
Deneyimli orta sahanın menajerinin görüşmelere devam ettiği, transferin devre arasına kadar sonuçlanabileceği öğrenildi.
ROTASI SIRBİSTAN
30 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre önce kulüpten izin alarak teklifler aldığı Sırbistan'a gidip görüşmelerde bulundu.
Deneyimli orta sahanın menajerinin görüşmelere devam ettiği, transferin devre arasına kadar sonuçlanabileceği öğrenildi.