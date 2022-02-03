Adem Ljajic iki teklif de reddetti

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusı Adem Ljajic, teklifleri geri çevirdi. Siyah Beyazlılar ile anlaşmaya varan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Giresunspor, 30 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic iki teklif de reddetti
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03 Şubat 2022 14:06
Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic, kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.

Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Transfer için Ljajic'in kararını bekleyen sarı kırmızılı ekip, olumsuz yanıt aldı.

Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Başkan Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, "Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor" dedi.

GİRESUNSPOR DA İKNA EDEMEDİ

Adem Ljajic'e diğer teklif Giresunspor'dan geldi. Karadeniz ekibi de Beşiktaş ile anlaşma sağlamasına rağmen transfer çıkmaza girdi. 30 yaşındaki oyuncu İstanbul'da kalmak istediğini Giresunspor yönetimine aktardı.

BAŞAKŞEHİR'İ DE GERİ ÇEVİRDİ

Ljajic daha önce Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etmişti. Ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transfer gerçekleşmedi.

 

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