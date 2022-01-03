Adem Ljajic için Serie A kapısı yeniden açıldı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için Serie A kulüpleri devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic için Serie A kapısı yeniden açıldı!
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03 Ocak 2022 15:38
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic için İtalya Ligi Serie A kapısının açılabileceği iddia edildi.

İtalyan basınının haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu için Cagliari, Genoa, Spezia ve Sampdoria devreye girdi.

Bu kulüpler arasında Genoa, Spezia ve Sampdoria'nın Ljajic ile ciddi şekilde ilgilendiği ve Sırp futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesini beklediği ifade edildi.

Öte yandan Ljajic için Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edilmişti.

Daha önce Serie A'da Inter, Torino, Roma ve Fiorentina formaları giyen Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 resmi maça çıktı ve 18 gol - 26 asistlik bir performans gösterdi.


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