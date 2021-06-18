Adem Ljajic için Genoa iddiası

Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda uzlaşan siyah-beyazlılar, takımda kalacak ve gidecek isimleri netleştirirken Sırp futbolcu Adem Ljajic'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız ismin önerildiği takımı duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adem Ljajic için Genoa iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2021 10:41
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Sergen Yalçın'la da yeni sözleşme konusunda uzlaşan Beşiktaş, yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen Adem Ljajic, geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.