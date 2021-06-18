Adem Ljajic için Genoa iddiası

Sergen Yalçın'la da yeni sözleşme konusunda uzlaşan Beşiktaş, yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi.Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen Adem Ljajic, geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.