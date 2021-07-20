Adem Ljajic'i isteyen kalmadı

Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Adem Ljajic, idmanlarda da yalnızları oynuyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'i isteyen kalmadı
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20 Temmuz 2021 09:50
Beşiktaş'ta yeni sezonda düşünülmeyen Adem Ljajic takımda iyice dışlanmış durumda. Boşnak asıllı oyuncuyu ilk önce yönetim göndermek istemişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Satılabilir" raporundan sonra kendisine kulüp bulması istenen Ljajic, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

Lens ve Douglas'ın izinden giden 29 yaşındaki oyuncuya tepki var. Takım arkadaşlarıyla da iletişimi oldukça azalan Ljajic, antrenmanlarda da yalnızları oynuyor.

Yıllık ücret faktörü

Yıldız oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan her ne kadar kulüp arıyor olsa da Beşiktaş gibisini bulamıyor.

Boşnak asıllı futbolcuya Süper Lig'den ve İtalya'dan teklifler geliyor ancak siyah beyazlılardan kazandığı yıllık 2,2 milyon avroyu veren takım yok. Bu yüzden de Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.

Orta sahada şu an bolluğun yaşandığı siyah beyazlılarda yönetim, Alex Teixeira transferi için de Ljajic'in bir önce kendisine kulüp bulmasını bekliyor. 


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