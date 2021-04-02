Adem Ljajic hırs yaptı, teknik heyetin gözüne girdi

Milli takıma seçilmeyen Adem Ljajic, ülkesi Sırbistan tarafından verilen bu kararın ardından adeta hırs yaptı.



29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, özverisi ile teknik heyetin gözüne girdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti.



